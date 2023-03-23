23 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
100 bin imza maratonu sürüyor! Seçmenlerin aday gösterdiği kişiler 100 bin imza toplamak zorunda
Siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları için son güne girdik. İmza toplayan adayların hangi rakamlara ulaştığına dair verilerde geliyor. Detayları Yüksek Seçim Kurulu’nda bulunan Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
13,30 İTİBARIYLA İMZA SAYILARI
32 BİN 902 MUHARREM İNCE
31 BİN 901 FATİH ERBAKAN
18 BİN 26 SİNAN OĞAN
7 BİN 996 DOĞU PERİNÇEK