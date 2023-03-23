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100 bin imza maratonu sürüyor! Seçmenlerin aday gösterdiği kişiler 100 bin imza toplamak zorunda

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 13:41
Siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları için son güne girdik. İmza toplayan adayların hangi rakamlara ulaştığına dair verilerde geliyor. Detayları Yüksek Seçim Kurulu’nda bulunan Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

13,30 İTİBARIYLA İMZA SAYILARI

32 BİN 902 MUHARREM İNCE

31 BİN 901 FATİH ERBAKAN

18 BİN 26 SİNAN OĞAN

7 BİN 996 DOĞU PERİNÇEK

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