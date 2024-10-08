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10 yıllık soru yanıt buldu! Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’nun

10 yıllık soru yanıt buldu! Mezardaki ceset Cem Garipoğlu’nun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 18:08
Güncelleme:08.10.2024 18:19
Münevver Karabulut’u 15 yıl önce vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Mezardaki kemiklerden alınan DNA’nın, Garipoğlu’nun anne ve babasıyla uyumlu olduğu açıklandı.
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