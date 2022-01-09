09 Ocak 2022, Pazar
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10 yıllık öğretmene ''Uzman Öğretmenlik'' imkanı
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor. Yeni ekonomik modelin yasal altyapısını oluşturan ekonomi paketi, Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Öğretmenlik meslek kanunu da komisyonda ele alınacak. A Haber Ankara Editörü Özkan Özcan aktardı.