10 yılda 695 teröristle irtibat kurmuş! CHP’li Özer gözaltına alındı

İstanbul'da CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terörle mücadele ekipleri tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Özer'in 10 yıllık süreçte terör örgütü PKK mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi. Ahmet Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. A haber muhabiri Kübra Kılıç arama yapılan Esenyurt Belediye binasının önünden son gelişmeleri aktardı.

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