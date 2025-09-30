10 yaşındaki Enes’in hayatı kabusa döndü! Kaza denildi akraba çıktı

30 Eylül 2025, Salı

30.09.2025 11:59
Samsun'da yaşayan 10 yaşındaki Enes Göz, silahla çenesinden vuruldu. Akrabaları küçük çocuğun oyun oynarken kendi kendini vurduğu dediği için ailesi olayın peşine düşmedi. Ancak küçük çocuk tedavi sonrası konuşmaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
