10 yaşındaki Enes’in hayatı kabusa döndü! Kaza denildi akraba çıktı

Samsun'da yaşayan 10 yaşındaki Enes Göz, silahla çenesinden vuruldu. Akrabaları küçük çocuğun oyun oynarken kendi kendini vurduğu dediği için ailesi olayın peşine düşmedi. Ancak küçük çocuk tedavi sonrası konuşmaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.

