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10 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 12:14
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
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