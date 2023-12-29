10 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN