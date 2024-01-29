29 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
10 soruda yerel seçimin merak edilenleri!
Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gelir? Belediye başkan adaylarının listeleri ne zaman netleşecek? Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verilecek? Köyde yaşayan seçmen neler için kullanacak? Oy pusulaları ne renk? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? Sorularının cevabı A Haber’de…