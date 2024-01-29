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10 soruda yerel seçimin merak edilenleri!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 19:38
Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek? Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gelir? Belediye başkan adaylarının listeleri ne zaman netleşecek? Büyükşehirlerde neler için oy kullanılacak? Büyükşehir olmayan illerde neler için oy verilecek? Köyde yaşayan seçmen neler için kullanacak? Oy pusulaları ne renk? Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? Oylar saat kaçta sayılmaya başlayacak? Sorularının cevabı A Haber’de…
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10 soruda yerel seçimin merak edilenleri!
10 soruda yerel seçimin merak edilenleri!
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