10 soruda barınma yardımının ayrıntıları

Deprem bölgesinde barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik sürüyor. Peki barınma yardımının ayrıntıları ne? A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN