16 Şubat 2024, Cuma
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10 şehidin faili Suriye'de etkisiz hale getirildi! MİT'ten nokta operasyon
MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi.