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10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 02.01.2023 15:58
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi..
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