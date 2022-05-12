12 Mayıs 2022, Perşembe
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10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.