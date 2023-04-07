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10 milyarlık dolandırıcılık operasyonu

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Giriş: 07.04.2023 07:18
Güncelleme:07.04.2023 07:18
İstanbul merkezli 18 ilde 153 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık şebekesine geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, sermaye piyasasından izinsiz sözde borsa kurdukları, yatırımcıları 10 milyar lira dolandırdıklarının tespit edildiği kaydedildi.
10 milyarlık dolandırıcılık operasyonu
10 milyarlık dolandırıcılık operasyonu
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