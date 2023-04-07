07 Nisan 2023, Cuma
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10 milyarlık dolandırıcılık operasyonu
İstanbul merkezli 18 ilde 153 kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık şebekesine geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin, sermaye piyasasından izinsiz sözde borsa kurdukları, yatırımcıları 10 milyar lira dolandırdıklarının tespit edildiği kaydedildi.