07 Şubat 2023, Salı
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10 ili vuran 2 büyük deprem! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan önemli açıklamalar
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "3 bin 419 kaybımız, 20 bin 534 yaralı var. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. 312 artçımız mevcut. 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Adana, lojistik üssü haline gelmiştir. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişi durduruldu" ifadelerini kullandı.