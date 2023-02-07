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10 ili vuran 2 büyük deprem! Adıyaman’dan son durum ne?

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 08:41
Türkiye dün 7,7’lik ve 7,6’lık iki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen depremde ekipler arama-kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Adıyaman’dan son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. 50 vatandaşın olduğu tahmin edilen enkazın önünden çalışmaları anlatan Mehmet Karataş vatandaşlara araçları ile trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
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