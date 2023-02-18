10 ilde süren deprem soruşturmalarında 400 şüpheliden 120'si tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında şu ana kadar 400 gözaltı var. 120 müteahhit tutuklandı. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN