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10 ilde süren deprem soruşturmalarında 400 şüpheliden 120'si tutuklandı

A Haber
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Giriş: 18.02.2023 16:11
Kahramanmaraş merkezli yürütülen deprem soruşturmalarında şu ana kadar 400 gözaltı var. 120 müteahhit tutuklandı. Soruşturmada son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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