19 Şubat 2023, Pazar
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10 ilde ne zaman okullar açılacak?
Depremi vuran 10 ilin dışındaki illerde 2. eğitim öğretim yılı yarın ibaşlayacak. Eğitimine devam etmek isteyen depremzede öğrenciler ise farklı illere nakledildi. İstanbul'da da riskli görülen 93 okul tahliye edildi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.