16 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 10 ilde konut inşa süreci başladı

10 ilde konut inşa süreci başladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2023 15:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içinde tamamlanacağız sözünü verdiği konutların yapımında yol haritası belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri esra keskin adıyaman'dan aktara
10 ilde konut inşa süreci başladı
10 ilde konut inşa süreci başladı
NATO’dan Türkiye’ye destek ziyareti
NATO'dan Türkiye'ye destek ziyareti
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
İlk anlar polis telsizinde: Ebrar Sitesi...
İlk anlar polis telsizinde: Ebrar Sitesi...
İşte afet yalanları!
İşte afet yalanları!
İşte afet yalanları!
İşte afet yalanları!
Tüyleri diken diken eden görüntü!
Tüyleri diken diken eden görüntü!
İşte Afet yalanları!
İşte Afet yalanları!
İşte iddialar ve gerçekler…
İşte iddialar ve gerçekler…
İşte Aleyna’nın hayata döndüğü an
İşte Aleyna'nın hayata döndüğü an
Hemşireler bebekleri bırakmadı
Hemşireler bebekleri bırakmadı
Jandarma helikopterleri sahada seferber
Jandarma helikopterleri sahada seferber
Daha Fazla Video Göster