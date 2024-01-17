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10 ilde FETÖ operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 08:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "10 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-4' operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
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10 ilde FETÖ operasyonu
10 ilde FETÖ operasyonu
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