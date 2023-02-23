23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 10 il yeniden nasıl kurulacak? İşte deprem bölgesini ayağa kaldıracak 10 adım

10 il yeniden nasıl kurulacak? İşte deprem bölgesini ayağa kaldıracak 10 adım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2023 16:46
Deprem bölgesini ayağa kaldıracak 10 adım belirlendi. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Jeoloji Mühendisi Doç. Dr. Bülent Doğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Deprem bölgesini ayağa kaldıracak 10 adım
Deprem bölgesini ayağa kaldıracak 10 adım
Seçim tarihi değişti mi? Süreç nasıl işleyecek?
Seçim tarihi değişti mi? Süreç nasıl işleyecek?
408 evler depremde hasar görmedi
408 evler depremde hasar görmedi
Başkan Erdoğan Garibaşvili’yi kabul etti
Başkan Erdoğan Garibaşvili’yi kabul etti
Yaraları sarmaya gönüllü oldu
Yaraları sarmaya gönüllü oldu
Onlar isimsiz kahramanlar
Onlar isimsiz kahramanlar
Görüntüler Kahramanmaraş’tan… Görenler gözlerine inanamadı! Deprem asfaltı adeta zıplattı
Görüntüler Kahramanmaraş’tan… Görenler gözlerine inanamadı! Deprem asfaltı adeta zıplattı
Meral Akşener’den itiraf!
Meral Akşener'den itiraf!
Bir müteahhid daha tutuklandı!
Bir müteahhid daha tutuklandı!
’Salgın riski kontrol altında’
'Salgın riski kontrol altında'
Felaket sonrası Hatay’da son durum
Felaket sonrası Hatay'da son durum
Bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz!
Bölgemizi ayağa kaldırmak için durmadan çalışıyoruz!
Daha Fazla Video Göster