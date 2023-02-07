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10 il Afet Bölgesi ve HAL ilan edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2023 15:13
Başkan Erdoğan, 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremle ilgili son durumu aktardı. Erdoğan, ''Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.'' dedi.
10 il Afet Bölgesi ve HAL ilan edildi
10 il Afet Bölgesi ve HAL ilan edildi
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