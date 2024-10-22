10 hastanenin ruhsatı iptal edildi! 47 şüpheli hakkında 589 yıl hapis istemi

İstanbul'da 21 bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili Yenidoğan Çetesi hakkında soruşturma devam ediyor. Bu kapsamında 10 hastane kapandı 9 hastane hakkında inceleme sürüyor. Soruşturmada 47 şüpheli hakkında 589 yıl hapis cezası isteniyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

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