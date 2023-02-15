10. günde mucizenin adı: Melike! 222 saat sonra sağ olarak çıkarıldı

Son dakika haberleri… 2 büyük depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları 10. gününde devam ediyor. 222 saatte enkazdan 42 yaşındaki Melike İmamoğlu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. O anlar A Haber kamerasına yansıdı. Melike İmamoğlu’nun ambulansa konup hastaneye gönderilmesinin ardından A Haber mikrofonlarına konuşan ekipler mutluluklarını dile getirdi. Melike İmamoğlu’nun sesinin duyan kurtarma görevlisi, “Sesini duydum, bağırıyordu. İnanamadım. ‘İmdat imdat’ diyordu. Sesi bizden bile iyi geliyordu. Sesini duyunca inanamadım, dizlerimin bağı çözüldü. Hemen çalışmalara başladık ve onu kurtardık.” dedi.

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