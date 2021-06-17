"10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 bin dolar alan siyasetçi" konusuna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi. Bakan Soylu, "Şu an milletvekili değil." dedi. Gelişmeleri Ankara'da A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.

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