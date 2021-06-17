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"10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.06.2021 13:19
Güncelleme:17.06.2021 13:19
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 bin dolar alan siyasetçi" konusuna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi. Bakan Soylu, "Şu an milletvekili değil." dedi. Gelişmeleri Ankara'da A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.
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