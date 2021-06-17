17 Haziran 2021, Perşembe
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"10 bin dolar alan siyasetçi" tartışması! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 bin dolar alan siyasetçi" konusuna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi. Bakan Soylu, "Şu an milletvekili değil." dedi. Gelişmeleri Ankara'da A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu anlattı.