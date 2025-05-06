10. Anadolu Medya Ödülleri! Başkan Erdoğan jüri üyelerine plaket takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan bugünlere manşetlerle çarpışa çarpışa geldiklerini söylerken 'Ülkemizde medya artık eskisinden daha özgür' dedi. Devlet düşmanlığının gazetecilik olarak gösterildiğini söyleyen Erdoğan sokak röportajlarını da eleştirdi. Erdoğan konuya ilişkin 'Önüne gelen mikrofon alıp milletimizi tahrik ediyor' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN