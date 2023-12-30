1 Ocak’ta başlayacak beş yenilik!

Yeni yılla birlikte biz dizi yenilikte hayatımıza girecek.Yılbaşından itibaren tüketiciyi, esnafı ve birçok sektör temsilcilerini ilgilendiren düzenlemeler uygulamaya konulacak. O düzenlemelerin detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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