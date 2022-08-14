1 milyon öğrenci yaz okullarında | İlk kez açılan Yaz Okullarına ilgi büyük

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yaz ilk kez açtığı yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim görüyor. Uygulamanın büyük ilgi gördüğünü kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelecek yıl kapsamının genişletileceğini söyledi.