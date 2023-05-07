1 milyon 700 bin kişiyle İstanbul mitingi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Meydanı hınca hınç dolduran kalabalığın sayısını açıklayan Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge gelen kişi sayısının 1 milyon 700 bin kişi olduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan ekonomide yeni adımlar atılacağını ifade ederken farklı projelerin devreye alınacağının altını çizdi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımız Gazeteci Mustafa Ertekin, Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, AK Parti Milletvekili Adayı Harun Çelik ile detaylandırdık.