1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de son durum

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 81 ilde sendikalar Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamalarını online gerçekleştirecek. Türk-İş ve Hak-İş Yönetim Kurulu üyeleri, işçileri temsilen İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacak, hayatını kaybeden emekçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakılacak. İstanbul Valiliği 8 sendikanın başvurusu üzerine sembolik olarak çelenk bırakılmasına izin verildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı.