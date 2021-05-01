01 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Sendikalar Taksim'de sembolik anma töreni düzenledi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Sendikalar Taksim'de sembolik anma töreni düzenledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2021 10:22
Güncelleme:01.05.2021 10:27
Bugün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde kalan 1 Mayıs'ta HAK-İş ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Peki bugün İstanbul'un diğer noktalarında etkinlik olacak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 Mayıs'ta Taksim'de sembolik anma töreni!
1 Mayıs'ta Taksim'de sembolik anma töreni!
ABD'de göçmen krizi!
ABD'de göçmen krizi!
Mehmetçik sınır ötesinde!
Mehmetçik sınır ötesinde!
Bayram namazı kılınacak mı?
Bayram namazı kılınacak mı?
1 Mayıs provokatörleri yine sahnede! Polis geçit vermedi
1 Mayıs provokatörleri yine sahnede! Polis geçit vermedi
Sputnik V aşısı ne zaman gelecek?
Sputnik V aşısı ne zaman gelecek?
İstanbul'da 1 Mayıs'ta etkinlik olacak mı?
İstanbul'da 1 Mayıs'ta etkinlik olacak mı?
ABD Türkiye'nin gücünü okuyamıyor
"ABD Türkiye'nin gücünü okuyamıyor"
'Sabri Abi' baskınında 60 kişi yakalandı!
'Sabri Abi' baskınında 60 kişi yakalandı!
Erdoğan depremzede aileyle görüştü
Erdoğan depremzede aileyle görüştü
CHP-HDP tartışmasında yeni perde
CHP-HDP tartışmasında yeni perde
1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı?
1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı?
Daha Fazla Video Göster