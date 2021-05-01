1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü! Sendikalar Taksim'de sembolik anma töreni düzenledi

Bugün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüs salgınının gölgesinde kalan 1 Mayıs'ta HAK-İş ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Peki bugün İstanbul'un diğer noktalarında etkinlik olacak mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer aktardı.

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