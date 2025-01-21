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1 günlük milli yas ilan edildi!

1 günlük milli yas ilan edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 18:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Bolu'daki yangın faciası nedeniyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Facia dolayısıyla Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmiştir. 22 Ocak Çarşamba günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya kadar indirilecektir. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür." ifadelerini kullandı.
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