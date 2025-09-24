24 Eylül 2025, Çarşamba
1 Ekim'de yeni yasama yılı başlıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak
Meclis, 1 Ekim'de 4'üncü yasama yılına başlayacak. Açılışta Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul'da yapacağı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Meclis gündeminde ceza kanunları, terörle mücadele düzenlemeleri ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni adımlar öne çıkıyor.