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1 ayda 3 cansız beden bulundu! Antalya'nın ardından KKTC sahillerinde de alarm verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2024 09:15
Antalya'nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahillerinde de cansız bedenler bulundu. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.
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