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Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme! Polis 3 kişiyi gözaltına aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2021 15:18
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.
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