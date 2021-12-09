09 Aralık 2021, Perşembe
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Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili yeni gelişme! Polis 3 kişiyi gözaltına aldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurulan pusu sonrasında öldürülen AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven olayıyla ilgili polis; biri kadın, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel canlı yayında aktardı.