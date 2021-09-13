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Millet İttifakı'nda ''HDP'' çıkmazı! Yeni yol haritası masada

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.09.2021 12:34
HDP yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve İyi Parti ile iş birliğine kapıyı sonuna kadar araladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ''tamam'' demesi halinde üç partinin seçim yeniden işbirliği yapmasının önünde bir engel yok. Aksi durumda ise HDP için ''üçüncü yol'' seçeneği hala masada. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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