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Medyum köpek beraberlik dedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2021 11:17
Euro 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı’mız bugün, Roma’da İtalya ile karışılacak. Karşılaşma öncesi, 2018 Dünya Kupası’nın galibini doğru bilen medyum köpek, bu kez İtalya Türkiye maçının sonucunu tahmin etti. Sevimli köpek, İtalyan ve Türk mutfakları arasında seçim yapmakta hayli zorlandı. Önce Türkiye’nin galibiyetini temsil eden kuzu şişi yedi. Ardından da İtalya’yı sembolize eden spagettiyi. Medyum köpek, maçın berabere biteceğini tahmin etti.
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