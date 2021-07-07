İtalya EURO 2020 finaline yükseldi! İtalyanlar İspanya'yı penaltılarla geçti

EURO 2020 yarı final maçında turnuvanın iki dev ekibi İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 tamamlanırken uzatma dakikalarına gidildi. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara giden maçta İtalya rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.