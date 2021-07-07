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İtalya EURO 2020 finaline yükseldi! İtalyanlar İspanya'yı penaltılarla geçti

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Giriş: 07.07.2021 12:14
EURO 2020 yarı final maçında turnuvanın iki dev ekibi İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 tamamlanırken uzatma dakikalarına gidildi. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara giden maçta İtalya rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.
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