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İstanbul'da kaçakçılara flaş operasyon! Tonlarcası ele geçirildi

İHA
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Giriş: 24.11.2021 12:17
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi.
Kaçakçılara flaş operasyon! Tonlarcası ele geçirildi
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