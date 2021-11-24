24 Kasım 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul'da kaçakçılara flaş operasyon! Tonlarcası ele geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalarda, 17 bin ton nargile tütünü ile 66 bin dal dolu makaron ele geçirildiği öğrenildi.