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Galler mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

İHA
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Giriş: 17.06.2021 09:45
Güncelleme:17.06.2021 09:46
EURO 2020'deki ikinci karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan A Millilerin teknik patronu Şenol Güneş maç sonu açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Biz kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Diğer takımlara bakarsak averaja göre de son maçlar öncesi şansımız zor görünüyor. Rakibi tebrik ediyorum” dedi. Güneş'in, “Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil, sorumlu benim.'' sözleri dikkat çekiciydi.
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