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Erman Toroğlu Türkiye - İtalya maçını değerlendirdi! "Sıklet farkı var"

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Giriş: 12.06.2021 01:57
Güncelleme:12.06.2021 01:57
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu maçı Milli Maç Özel programında değerlendirdi. Toroğlu, "Sıklet farkı var gözüküyor. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet. İtalyanlar futbol oynadılar biz top oynadık" ifadelerini kullandı.
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