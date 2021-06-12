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Erman Toroğlu Türkiye - İtalya maçını değerlendirdi! "Sıklet farkı var"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu maçı Milli Maç Özel programında değerlendirdi. Toroğlu, "Sıklet farkı var gözüküyor. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet. İtalyanlar futbol oynadılar biz top oynadık" ifadelerini kullandı.