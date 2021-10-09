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Ekrem İmamoğlu 'pes artık' dedirtti! AK Parti'nin milli teknoloji hamlesini kendi projesi gibi gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.10.2021 11:02
Hatlardaki doğalgaz kaçakları, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nün (RUTE) 4 yıllık çalışma sonucunda geliştirdiği Boru İçi Denetleme Robotu’ndan kaçamayacak. Kısa adı “Robot Göz” olan robot, üzerinde bulunan 900 sensörüyle doğalgaz hattı borularındaki gaz kaçaklarını tespit edecek. TÜBİTAK RUTE’nin İGDAŞ için geliştirdiği, Türk mühendislerin imzasını taşıyan Robot Göz, doğalgaz kaçaklarını anında tespit edecek. AK Parti döneminde hayata geçirelen bu projeyi sahiplenmeye çalışan Ekrem İmamoğlu'na yanıt, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu "AK Parti'nin İstanbul'daki vizyoner belediyeciliğinin meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 2017 yılında TÜBİTAK'la başlattığımız projenin tamamlanmasıyla birlikte, CHP'li İBB yönetimi de ilk defa Milli Teknoloji Hamlesi ile tanışmış oldu." ifadelerini kullandı.
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