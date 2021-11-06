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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez açık açık söyledi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam etmesini istiyorum

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Giriş: 06.11.2021 13:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday çıkarmakta zorlanan Millet İttifakı'nda kriz sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı ziyaretler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiği biliniyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olmalarını istemediğini söyledi. CHP lideri, belediye meclislerinde çoğunlukta olmadıkları için iki ismin de görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti.
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