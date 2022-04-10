10 Nisan 2022, Pazar
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Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek
1829 yılında taşkömürünün bulunmasıyla emeğin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.