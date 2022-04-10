10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek

Zonguldak enerjinin başkenti unvanını doğalgazla sürdürecek

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2022 17:24
1829 yılında taşkömürünün bulunmasıyla emeğin ve enerjinin başkenti olan Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.
Zonguldak enerjinin başkenti!
Zonguldak enerjinin başkenti!
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Bakan Nebati’den enflasyon açıklaması
Bir ülke daha resmen duyurdu: SİHA için söz aldık
Bir ülke daha resmen duyurdu: SİHA için söz aldık
Bayram ikramiyesi ne kadar artacak?
Bayram ikramiyesi ne kadar artacak?
Yavuz Sondaj Gemisi Yunan basınında
Yavuz Sondaj Gemisi Yunan basınında
Gıdada fiyat hilelerine çözüm ne?
Gıdada fiyat hilelerine çözüm ne?
Türkiye enerjide bir üst lige çıkıyor!
Türkiye enerjide bir üst lige çıkıyor!
Ucuz et satışı başladı!
Ucuz et satışı başladı!
Karadeniz’den yeni müjde gelir mi?
Karadeniz'den yeni müjde gelir mi?
Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev
Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev
İşte güncel et fiyatları…
İşte güncel et fiyatları…
Ucuz et satışı nasıl olacak?
Ucuz et satışı nasıl olacak?
Daha Fazla Video Göster