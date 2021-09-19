Zincir marketlerde yeni dönem! Marketlere fahiş fiyat denetimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gıdadaki fiyat artışları ve öğrencilerin barınma sorununa yönelik eleştiriler konusunda açıklamalarda bulundu. Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını süratle kaldıracaklarını belirten Erdoğan, öğrencilere uygulanan fahiş fiyatlı kiralara karşı da harekete geçeceklerini bildirdi. Peki gıdada fiyat artışı nasıl önlenecek? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, "Standart gıdaların fiyatlarıyla oynayan varsa yaptırım mutlaka uygulansın" dedi.

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