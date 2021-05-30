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Zincir marketler pazar günleri kapalı mı? İşte yeni dönemin şifreleri...

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Giriş: 30.05.2021 19:32
Güncelleme:30.05.2021 19:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları süren zincir market ve AVM’lerle ilgili düzenlemenin hızlıca Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi. Küçük esnafı korumak için harekete geçilirken, zincir market mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Peki pazar günleri kapalı mı olacak? İşte madde madde zincir marketlerde yeni dönemin anlatıldığı haberimiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler ile ilgili kuralları belirleyen yasa teklifi çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak.

Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor. Hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:

PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK MI?
Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde.

Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

BULVARDA 2 KİLOMETRE KURALI
Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak. Aynı sokakta aynı zincirin birden fazla şubesi olamayacak.

Market bulvar üzerinde ise iki yer arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak. Nüfusu 2 binin altında olan yerlerde zincir market açılamayacak. Böylece köy bakkallarının kapanmasının önüne geçilecek. Nüfus kriterine göre zincir marketlerin açılmasının sınırlandırılması da tartışılıyor. Örneğin, bir zincirin her 5 bin nüfusta bir market açabilmesi gibi. Böylece bazı yerlerde 100 metre ara ile aynı zincirin marketlerinin açılması önlenecek.

TELEFON, SİGARA, MOBİLYA
Zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak. Ancak alanı bin 500 metre karenin üstünde ise bunların satışına izin verilebilecek.



AVM'LER ARASI 5 KİLOMETRE
YENİ açılacak AVM'ler arasında 5 kilometre mesafe konulacak.

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