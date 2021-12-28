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Zincir marketler indirim için harekete geçti! Peş peşe açıklamalar geldi

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Giriş: 28.12.2021 09:18
Döviz kurlarında yaşanan yükselişle ürün fiyatlarında meydana gelen artışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstermiş nasıl hızla yükseltildiyse aynı şekilde inmeli çağrısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden peş peşe indirim açıklamaları geldi.
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