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Zigana Tüneli'nde sona doğru | Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya konforlu yolculuk

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.10.2021 16:27
Gümüşhane, sınırları içinde en fazla tünel barındıran il olarak adını duyurdu. Zorlu coğrafyaya sahip bölgede ulaşım konforlu hale gelirken hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlandı. Yapımında sona gelinen Zigana Tüneli’nin de hizmete girmesinin ardından yolculuk daha da rahatlayacak.
Zigana Tüneli’nde sona doğru
Zigana Tüneli'nde sona doğru
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