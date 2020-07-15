Zeynep Uluğtekin: Destanın parçası olan milyonlarca vatandaşımıza teşekkür ederiz

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi Genel Müdürü Zeynep Uluğtekin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 4. yıl dönümü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Uluğtekin mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun. Bu vesileyle şehitlerimizi şükran ve milletle anıyor, gazilerimize ve sokaklara çıkarak bu destanın bir parçası olan milyonlarca vatandaşımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.