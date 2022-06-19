Zamlı Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte tablo tablo zamlı Temmuz maaşları

Zamlı Temmuz emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Taban aylıkları nasıl değişecek? Emekli memur aylıkları ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı kaç lira olacak? Milyonların merak ettiği yeni maaş hesabını A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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