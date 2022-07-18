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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaşlara ne kadar zam geldi?
SSK EMEKLİLERİ TAHSİS NUMARASI SON RAKAMI ÖDEME TARİHİ
- 9: 17 TEMMUZ
- 7: 18 TEMMUZ
- 5: 19 TEMMUZ
- 3: 20 TEMMUZ
- 1: 21 TEMMUZ
- 8: 22 TEMMUZ
- 6: 23 TEMMUZ
- 4: 24 TEMMUZ
- 2: 25 TEMMUZ
- 0: 26 TEMMUZ
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TAHSİS NUMARASI SON RAKAMI ÖDEME TARİHİ
- 9, 7, 5: 25 TEMMUZ
- 3, 1: 26 TEMMUZ
- 8, 6, 4: 27 TEMMUZ
- 2 ,0: 28 TEMMUZ
KİM, NE ALACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
- MAAŞLARA %42.35 ARTACAK
- %4 EK ÖDEME YENİDEN HESAPLANACAK
- TÜM MAAŞLAR 3.500 TL'YE TAMAMLANACAK
MEMURLAR
- -MAAŞ KATSAYISI %41.69 ARTTI
- -BU ARTIŞ MAAŞLARA VE AİLE YARDIMLARINA YANSITILACAK
- 1-14 TEMMUZ TARİHLERİ İÇİN ZAM FARKI HESAPLANARAK ÖDENECEK
MEMUR EMEKLİLERİ
- MAAŞLARA %41.69 ZAM YANSITILACAK
- %4 EK ÖDEME HESAPLANACAK
- MAAŞLAR YATIRILDIĞI İÇİN ZAM FARKI ÖDENECEK