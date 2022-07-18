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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaşlara ne kadar zam geldi?

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Giriş: 18.07.2022 09:30
Son dakika haberleri… Milyonlar emekli ve memur emeklisinin beklediği zamlı maaşlar hesaplara yatmayacak başlayacak. Maaşlar tahsis numarasına göre gün gün hesaplarda olacak. Peki kim ne kadar maaş alıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem değerlendirdi.

SSK EMEKLİLERİ TAHSİS NUMARASI SON RAKAMI ÖDEME TARİHİ

- 9: 17 TEMMUZ

- 7: 18 TEMMUZ

- 5: 19 TEMMUZ

- 3: 20 TEMMUZ

- 1: 21 TEMMUZ

- 8: 22 TEMMUZ

- 6: 23 TEMMUZ

- 4: 24 TEMMUZ

- 2: 25 TEMMUZ

- 0: 26 TEMMUZ

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ TAHSİS NUMARASI SON RAKAMI ÖDEME TARİHİ

- 9, 7, 5: 25 TEMMUZ

- 3, 1: 26 TEMMUZ

- 8, 6, 4: 27 TEMMUZ

- 2 ,0: 28 TEMMUZ

KİM, NE ALACAK? SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

- MAAŞLARA %42.35 ARTACAK

- %4 EK ÖDEME YENİDEN HESAPLANACAK

- TÜM MAAŞLAR 3.500 TL'YE TAMAMLANACAK

MEMURLAR

- -MAAŞ KATSAYISI %41.69 ARTTI

- -BU ARTIŞ MAAŞLARA VE AİLE YARDIMLARINA YANSITILACAK

- 1-14 TEMMUZ TARİHLERİ İÇİN ZAM FARKI HESAPLANARAK ÖDENECEK

MEMUR EMEKLİLERİ

- MAAŞLARA %41.69 ZAM YANSITILACAK

- %4 EK ÖDEME HESAPLANACAK

- MAAŞLAR YATIRILDIĞI İÇİN ZAM FARKI ÖDENECEK

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