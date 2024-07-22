22 Temmuz 2024, Pazartesi
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Zamlı maaşlar ne zaman hesaplarda? En düşük emekli aylığına jet artış
Milyonlarca emeklinin gözü, Meclis'ten gelecek haberde. En düşük emekli maaşını; 12 bin 500 TL’ye çıkaran düzenleme komisyondan geçmişti. Bu hafta, jet hızıyla genel kurula gelmesi, ardından da yasalaşması bekleniyor. Üç virgül yedi milyon emeklinin faydalanacağı düzenleme için zam farklarının Ağustos’un ilk haftasında hesaplarda olması hedefleniyor. Öte yandan, AK Parti’nin emeklilik sisteminde yeni bir reform için düğmeye bastığı da konuşuluyor. Sinyalini, Başkan Erdoğan verdi. Peki, yeni sistemin ayrıntıları ne. İşte, kulislerde konuşulan son bilgiler…